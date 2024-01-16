Корзникова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1822
Сын: Корзников Александр Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корзников Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Смерть
Неизвестно