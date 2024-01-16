Корзникова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1815

Сын: Корзников Иван Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1822

Сын: Корзников Александр Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1823

Сын: Корзников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833

Сын: Корзников Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Филимонович

д. Пестерево
Смерть
Неизвестно
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