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Корзников Александр Иванович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корзников Иван Филимонович

Мать: Корзникова Ксения

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Настасья Александровна

Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1863

Сын: Корзников Георгий Александрович

Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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