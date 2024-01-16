Корзников Александр Иванович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Корзников Иван Филимонович
Мать: Корзникова Ксения
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Настасья Александровна
Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1863
Сын: Корзников Георгий Александрович
Мать ребёнка: Корзникова Олимпиада (Алемпиада) Григорьевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно