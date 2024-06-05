Афанасий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Восприемник!!! МК-1821 Число рождения: 23/24.11.1821 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Андр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
ФИЛИППКОВО МАРКОВО ИВ-1819 Жена ево Агафья Афанасьева 25 МК-1819 У кого кто родился 04/07.09.1819 Того же уезда и волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила ... Показать все
Смерть
Неизвестно