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Афанасий

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1821 Число рождения: 23/24.11.1821 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Андр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО МАРКОВО ИВ-1819 Жена ево Агафья Афанасьева 25 МК-1819 У кого кто родился 04/07.09.1819 Того же уезда и волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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