Пётр Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Восприемник!!! МК-1821 Число рождения: 23/24.11.1821 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Андр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно