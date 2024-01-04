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Пётр Афанасьев

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1821 Число рождения: 23/24.11.1821 У кого кто родился: Того же уезда Казенной Присецкой волости деревни Маркова у крестьянина Ивана Герасимова жена Агафья Афанасьева родила сына Андр... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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