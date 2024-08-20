Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Radziszewski Michał H. Radwan

Мать: Radziszewska (Brzostowska H. Strzemię) Hrabina H. Strzemię Ludwika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пржездзецкая (Przeździecki)) Мирослава (Miroslava)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пржездзецкая (Przeździecki)) Юлия (Julia)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Росцислав Антон (Roscilsav Antoni)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Семен (Шимон) (Mikhal Semen)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около ?.10.1824

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Лука Самбор (Luka Sambor)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Феодор Залислав (Feodor Zalislav)

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Рождение ребёнка
?.12.1835

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Вацлав (Wacław) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.