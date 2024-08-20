Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1818
Рождение ребёнка
Около ?.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
?.12.1835
Смерть
Неизвестно