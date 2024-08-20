Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1818
Рождение ребёнка
Около ?.10.1824
Рождение ребёнка
Около 1829
Рождение ребёнка
?.12.1835
Смерть
После 1835