Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Карл Станислав Викентий Доминикович (Michał)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Пржездзецкий (Przeździecki) Август Доминик (August Dominik)

Мать: Mostowska, Przeździecka (Радзивил (Radziwiłł)) Антонина Барбара Анна (Antonina Barbara Anna)

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пржездзецкая (Przeździecki)) Мирослава (Miroslava)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пржездзецкая (Przeździecki)) Юлия (Julia)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Szwykowski (Пржездзецкий (Przeździecki)) Людвика Олимпия (Ludwika Olimpia)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Александр-Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Росцислав Антон (Roscilsav Antoni)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Михаил Семен (Шимон) (Mikhal Semen)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около ?.10.1824

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Лука Самбор (Luka Sambor)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Феодор Залислав (Feodor Zalislav)

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Рождение ребёнка
?.12.1835

Сын: Пржездзецкий (Przeździecki) Вацлав (Wacław) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пржездзецкая (Przeździecki) (Радзишевская) Йозефа (Józefa)

Смерть
После 1835

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