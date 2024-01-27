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Тищенко Илья Петрович

Место рождения

станица Темнолесская, Ставропольский край

Дата рождения

1884

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Арестован 3 сентября 1929 г. Приговор 10 лет лагерей. Строил Беломорско-Балтийский канал. Освободился и умер по пути домой.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Андрей Ильич

Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Варвара

Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Василий

Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
10.03.1910

Дочь: Кулешова (Тищенко) Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тищенко Николай Ильич

Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?

Смерть
1939

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