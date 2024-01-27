Тищенко Илья Петрович
Место рождениястаница Темнолесская, Ставропольский край
Дата рождения1884
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Арестован 3 сентября 1929 г. Приговор 10 лет лагерей. Строил Беломорско-Балтийский канал. Освободился и умер по пути домой.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Андрей Ильич
Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Варвара
Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Василий
Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
10.03.1910
Дочь: Кулешова (Тищенко) Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Тищенко Прасковья ?
Смерть
1939