Тищенко Николай Ильич
Место рождениястаница Темнолесская
Дата рождения1920
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Тищенко Илья Петрович
Мать: Тищенко Прасковья ?
станица Темнолесская
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Столетова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Тищенко Елена
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Тищенко Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Тищенко Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тищенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко Елена
Смерть
1981