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Тищенко Николай Ильич

Место рождения

станица Темнолесская

Дата рождения

1920

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Тищенко Илья Петрович

Мать: Тищенко Прасковья ?

станица Темнолесская
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Столетова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Тищенко Елена

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Тищенко Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Тищенко Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Тищенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Елена

Смерть
1981
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