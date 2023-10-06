Опанасенко (Минка) Агафия Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1888
Отец: Минка Иван Акимович
Мать: Минка Наталия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1908
Сын: Опанасенко Феодосий Георгиевич
Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Опанасенко Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1913
Сын: Опанасенко Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Опанасенко Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно