Опанасенко (Минка) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко (Минка) Агафия Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1888

Отец: Минка Иван Акимович

Мать: Минка Наталия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Опанасенко Георгий Ларионович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Опанасенко Феодосий Георгиевич

Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Опанасенко Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Опанасенко Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Опанасенко Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Опанасенко Георгий Ларионович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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