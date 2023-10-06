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Опанасенко Георгий Ларионович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887

Отец: Опанасенко Иларион Григорьевич

Мать: Опанасенко Ирина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Опанасенко Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Опанасенко Феодосий Георгиевич

Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Опанасенко Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Опанасенко Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Опанасенко Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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