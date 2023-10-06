Опанасенко Георгий Ларионович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1887
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1907
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1908
Сын: Опанасенко Феодосий Георгиевич
Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Опанасенко Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1913
Сын: Опанасенко Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Опанасенко Федор Георгиевич
Мать ребёнка: Опанасенко Агафия Ивановна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно