Озорянникова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1903
Дата смерти?.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бебих Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурыкина Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
14.10.1924
Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Смерть
?.06.1972