Озорянникова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорянникова Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

?.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебих Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурыкина Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Бебих Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Бебих Фёдор Кириллович

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Смерть
?.06.1972

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