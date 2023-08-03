Бебих Фёдор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебих Фёдор Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1893

Дата смерти

?.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Бебих Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Озорянникова Евгения Ивановна

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Фёдоровна

Мать ребёнка: Озорянникова Евгения Ивановна

Смерть
?.01.1966
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