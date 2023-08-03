Бебих Фёдор Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1893
Дата смерти?.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1924
Мать ребёнка: Озорянникова Евгения Ивановна
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Фёдоровна
Мать ребёнка: Озорянникова Евгения Ивановна
Смерть
?.01.1966