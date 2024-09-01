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Запуняко Василий Яковлевич

Место рождения

Кловси, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Запуняка Яков Игнатьевич

Мать: Запуняко Марфа Васильевна

Кловси, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зипуняко Ксения Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Запуняко Захарий Васильевич

Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна

Кловси, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.12.1897

Сын: Запуняко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна

Кловси, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Запуняко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна

Кловси, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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