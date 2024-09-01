Запуняко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зипуняко Ксения Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1895
Сын: Запуняко Захарий Васильевич
Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1897
Сын: Запуняко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Запуняко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Зипуняко Ксения Петровна
Смерть
Неизвестно