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Зипуняко Ксения Петровна

Место рождения

Кловси, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кловси, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запуняко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1895

Сын: Запуняко Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Запуняко Василий Яковлевич

Кловси, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.12.1897

Сын: Запуняко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Запуняко Василий Яковлевич

Кловси, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Запуняко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Запуняко Василий Яковлевич

Кловси, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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