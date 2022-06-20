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Кринов Иван Александрович

Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1866

Отец: Кринов Александр Иванович

Мать: Екатерина Степановна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.01.1889 ст.

Жена: Сарафанова Мария Никифоровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Сын псаломщика Иван Александрович Кринов, 23 лет, первым браком с крестьянкой Катав-Ивановского завода Марией Никифоровной Сарафановой, 19 лет, второй брак. В Иоанно-Предтеченской церкви катав-Ивановс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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