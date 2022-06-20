Кринов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения05.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1866
Отец: Кринов Александр Иванович
Мать: Екатерина Степановна
Бракосочетание
09.01.1889 ст.
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Сын псаломщика Иван Александрович Кринов, 23 лет, первым браком с крестьянкой Катав-Ивановского завода Марией Никифоровной Сарафановой, 19 лет, второй брак. В Иоанно-Предтеченской церкви катав-Ивановс... Показать все
Смерть
Неизвестно