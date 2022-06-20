Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

05.05.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.09.1863

Муж: Кринов Александр Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1864 ст.

Сын: Кринов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.01.1866

Сын: Кринов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
05.05.1868 ст.

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