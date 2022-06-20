Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти05.05.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.09.1863
Рождение ребёнка
13.06.1864 ст.
Сын: Кринов Павел Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1866
Сын: Кринов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кринов Александр Иванович
Смерть
05.05.1868 ст.