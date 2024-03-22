Кринов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.06.1864 ст.
Дата смерти02.?.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1864 ст.
Отец: Кринов Александр Иванович
Мать: Екатерина Степановна
Бракосочетание
Вычислено 1890
Жена: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
05.12.1892
Дочь: Кринова Анна Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.
Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Сын: Кринов Александр Павлович
Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна
Рождение ребёнка
02.04.1898
Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.?.1901 ст.
село Леузы Златоустовский уезд Уфимская губерния