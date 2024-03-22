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Кринов Павел Александрович

Место рождения

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.06.1864 ст.

Дата смерти

02.?.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1864 ст.

Отец: Кринов Александр Иванович

Мать: Екатерина Степановна

Миньяр, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Вычислено 1890

Жена: Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
20.11.1891 ст.

Сын: Кринов Николай Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Биянка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1892

Дочь: Кринова Анна Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Кузьминична

Биянка, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.04.1895 ст.

Сын: Кринов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Сын: Кринов Александр Павлович

Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Кринов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Протопопова Серафима Евгеньевна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Протопопова Серафима Евгеньевна

Смерть
02.?.1901 ст.
село Леузы Златоустовский уезд Уфимская губерния
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