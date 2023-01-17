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Сарафанова Мария Никифоровна

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.01.1889 ст.

Муж: Кринов Иван Александрович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Сын псаломщика Иван Александрович Кринов, 23 лет, первым браком с крестьянкой Катав-Ивановского завода Марией Никифоровной Сарафановой, 19 лет, второй брак. В Иоанно-Предтеченской церкви катав-Ивановс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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