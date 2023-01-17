Сарафанова Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1889 ст.
Сын псаломщика Иван Александрович Кринов, 23 лет, первым браком с крестьянкой Катав-Ивановского завода Марией Никифоровной Сарафановой, 19 лет, второй брак. В Иоанно-Предтеченской церкви катав-Ивановс... Показать все
Смерть
Неизвестно