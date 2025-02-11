Латухин Егор Андреев 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Латухин Егор Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Латухин Андрей Кузьмин1794 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Латухин Филип Егоров1833 г.р.
Латухин Александр Егоров1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Латухин Андрей Кузьмин

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Латухин Филип Егоров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Латухин Александр Егоров

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Военная служба
1840
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Отдан в рекруты

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

20,5 по прошлой переписи

Смерть
Неизвестно

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