Латухин Егор Андреев
мужской, родился 1815, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЛатухин Андрей Кузьмин1794 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Латухин Филип Егоров1833 г.р.
Латухин Александр Егоров1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Латухин Андрей Кузьмин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1833
Сын: Латухин Филип Егоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ?
Военная служба
1840
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно