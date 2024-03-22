Латухин Андрей Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1815
Сын: Латухин Егор Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Латухина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Андреева
Мать ребёнка: Латухина Авдотья Васильева
Место жительства
1850
41.5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1841