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Латухин Андрей Кузьмин

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Латухин Егор Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Латухин Василий Андреев

Мать ребёнка: Латухина Авдотья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Андреева

Мать ребёнка: Латухина Авдотья Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
41.5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латухина Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1841
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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