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Жестков Евграф Никифорович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.12.1850

Дата смерти

После 31.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1850

Отец: Жестков Никифор Иванович

Мать: Жесткова (Гапшина) Матрёна Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.12.1850
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1869

Жена: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Жестков Никита Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1870

Дочь: Демина-Яковлева (Жесткова) Евдокия Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Анастасия Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1873

Сын: Жестков Василий Евграфович

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1874

Дочь: (Жесткова) Фёкла Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1874

Дочь: (Жесткова) Ефросинья Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1876

Дочь: (Жесткова) Дарья Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1879

Сын: Жестков Иван Евграфович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1882

Дочь: (Жесткова) Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1884

Сын: Жестков Василий Евграфович

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1885

Дочь: (Жесткова) Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: (Жесткова) Наталья Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1889

Дочь: Елясина (Жесткова) Анастасия Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1891

Дочь: (Жесткова) Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Жестков Семён Евграфович

Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.01.1909

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