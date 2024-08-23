Жестков Евграф Никифорович
Место рождения
Дата рождения21.12.1850
Дата смертиПосле 31.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Жестков Никита Евграфович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Демина-Яковлева (Жесткова) Евдокия Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: Анастасия Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Сын: Жестков Василий Евграфович
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Фёкла Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Ефросинья Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Дарья Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: (Жесткова) Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Сын: Жестков Василий Евграфович
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Наталья Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: Елясина (Жесткова) Анастасия Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Дочь: (Жесткова) Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Жесткова (Рузанова) Агафья Ефимовна