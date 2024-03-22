Жесткова (Гапшина) Матрёна Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1825
Дата смертиПосле 18.09.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825
Крещение
14.11.1825
Довнести персоны Крестная: свояченица Андрея Анисимовиа Прасковья Григорьевна - нет в базе
Бракосочетание
03.02.1850
Рождение ребёнка
21.12.1850
Сын: Жестков Евграф Никифорович
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1853
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
02.03.1855
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ7-9?i=6&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
Около ?.09.1857
Дочь: Евфимия Никифоровна
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Демина Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1862
Дочь: Елясина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1864
Сын: Жестков Павел Никифорович
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1867
Сын: Жестков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1869
Сын: Жестков Иоаким Никифорович
Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.09.1869