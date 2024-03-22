Жесткова (Гапшина) Матрёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Гапшина) Матрёна Андреевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.11.1825

Дата смерти

После 18.09.1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1825

Отец: Гапшин Андрей Анисимович

Мать: Гапшина Евдокия Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.11.1825
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Крестная: свояченица Андрея Анисимовиа Прасковья Григорьевна - нет в базе
Бракосочетание
03.02.1850

Муж: Жестков Никифор Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Жестков Евграф Никифорович

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1853

Сын: Жестков Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1855

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ7-9?i=6&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
Около ?.09.1857

Дочь: Евфимия Никифоровна

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Демина Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1862

Дочь: Елясина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1864

Сын: Жестков Павел Никифорович

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1867

Сын: Жестков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1869

Сын: Жестков Иоаким Никифорович

Отец ребёнка: Жестков Никифор Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.09.1869
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