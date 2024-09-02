Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1830 ст.

Отец: Михайлов-Дмитриев (Алексеев) Василий Андреянович

Мать: Матвеева Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1847 ст.

Муж: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1848 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1849 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1851 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Корнелий Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1853

Сын: Григорьев-Осипов-Романов-Масленцев (Стефанов) Николай Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1854 ст.

Сын: Григорьев-Остпов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1855 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1857 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1857 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1858 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1859 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1861 ст.

Дочь: Осипова-Григорьева-Романова-Масленцева (Стефанова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1862 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1863 ст.

Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1867 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1869 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1874 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1875 ст.

Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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