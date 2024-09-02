Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Корнелий Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Романов-Масленцев (Стефанов) Николай Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Остпов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Осипова-Григорьева-Романова-Масленцева (Стефанова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Сын: Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Дочь: Григорьева-Осипова-Масленцева (Стефанова) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович