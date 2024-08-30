Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.08.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1863 ст.

Отец: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович

Мать: Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Жена: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1882 ст.

Дочь: Стефанова-Григорьева-Масленцева (Иванова) Анна Флоровна

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1885 ст.

Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Василий Флорович

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1887 ст.

Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Игнатий Флорович

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1890 ст.

Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Стефан Флорович

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Дочь: Стефанова-Григорьева-Масленцева (Иванова) Анастасия Флоровна

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.

Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Леонтий Флорович

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1896 ст.

Дочь: Стефанова-Масленцева (Иванова) Татьяна Флоровна

Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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