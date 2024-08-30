Григорьев-Осипов-Масленцев (Стефанов) Флор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Осипов-Масленцев (Григорьев) Иоанн(Иван) Стефанович
Мать: Алексеева-Михайлова-Дмитриева (Андреянова) Александра Васильевна
Дочь: Стефанова-Григорьева-Масленцева (Иванова) Анна Флоровна
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Василий Флорович
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Игнатий Флорович
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Стефан Флорович
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Дочь: Стефанова-Григорьева-Масленцева (Иванова) Анастасия Флоровна
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Сын: Стефанов-Григорьев-Осипов-Масленцев (Иванов) Леонтий Флорович
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна
Дочь: Стефанова-Масленцева (Иванова) Татьяна Флоровна
Мать ребёнка: (Иванова) Пераскева Евфимиевна