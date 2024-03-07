Цекало (Мачульская) Фёкла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1901
Дата смерти1940
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901
Рождение ребёнка
02.11.1923
Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Цекало Александр Павлович
Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович
Рождение ребёнка
25.05.1932
Дочь: Цекало Анна Павловна
Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1940