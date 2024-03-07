Цекало (Мачульская) Фёкла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦекало (Мачульская) Фёкла Антоновна

Цекало (Мачульская) Фёкла Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1901

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1901

Отец: Мачульский Антон Васильевич

Мать: Мачульская Варвара Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Цекало Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Цекало Александр Павлович

Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович

Рождение ребёнка
25.05.1932

Дочь: Цекало Анна Павловна

Отец ребёнка: Цекало Павел Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цекало Павел Маркович

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close