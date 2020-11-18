Цекало Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1932
Дата смерти18.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932
Отец: Цекало Павел Маркович
Мать: Цекало Фёкла Антоновна
Рождение ребёнка
15.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чигорев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чигорев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
Медицинский работник
Смерть
18.11.2020