Цекало Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекало Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1932

Дата смерти

18.11.2020

Пол

Женский

Отец

Между 1896 и 1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1931 г.р.
1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932

Отец: Цекало Павел Маркович

Мать: Цекало Фёкла Антоновна

Рождение ребёнка
15.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чигорев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копцевич Иосиф Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигорев Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
Медицинский работник
Смерть
18.11.2020
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