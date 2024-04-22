Кошинина Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кошинин Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кошинин Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кошинин Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кошинина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич
Смерть
Неизвестно