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Кошинина Мария Михайловна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Муж: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кошинин Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Кошинин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кошинин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кошинин Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кошинин Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кошинина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Кошинин Евгений Васильевич

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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