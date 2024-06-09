Шутова (Угланова) Катерина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Угланова) Катерина Ермолаевна

Место рождения

Медведово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Угланов Ермолай Иванович

Мать: Угланова Марья Яковлевна

Медведово, Шуйский район, Северный край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шутов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шутов Степан Степанович

Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шутова Федора Степановна

Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Смерть
Неизвестно

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