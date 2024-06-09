Шутова (Угланова) Катерина Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1720
Отец: Угланов Ермолай Иванович
Мать: Угланова Марья Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шутова Федора Степановна
Отец ребёнка: Шутов Семен Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 оборот
Смерть
Неизвестно