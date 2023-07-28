Угланов Ермолай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1689
Отец: Угланов Иван
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Шутова Катерина Ермолаевна
Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна
Медведово, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Угланов Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
1726
Сын: Угланов Ермолай Ермолаевич
Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Прямицина Евдокия Ермолаевна
Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угланова Марья Яковлевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Смерть
После 1756
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот