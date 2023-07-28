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Угланов Ермолай Иванович

Место рождения

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Угланов Иван

Мать: не указана

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Шутова Катерина Ермолаевна

Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна

Медведово, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 28 лист
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Угланов Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна

Кожевниково, Шуйская волость, Тотемский уезд
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
1726

Сын: Угланов Ермолай Ермолаевич

Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Прямицина Евдокия Ермолаевна

Мать ребёнка: Угланова Марья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 46 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угланова Марья Яковлевна

ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот