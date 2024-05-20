Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1875
Бракосочетание
07.02.1899
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.
Сын: Бобров Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Боброва Прасковья Дмитриева
Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.
Дочь: Боброва Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.
Сын: Бобров Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Осуждение
02.10.1935
по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР Приговор: ссылка на спецпоселение на 5 лет
Реабилитация осужденного
?.06.1989
Смерть
Неизвестно