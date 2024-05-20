Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов Между 1872 и 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1875

Отец: Бобров Иван Николаев

Мать: Боброва (Стручина) Мария Спиридонова

Бракосочетание
07.02.1899

Жена: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.

Сын: Бобров Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Боброва Прасковья Дмитриева

Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.

Дочь: Боброва Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.

Сын: Бобров Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.

Сын: Бобров Виктор Дмитриев

Мать ребёнка: Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Осуждение
02.10.1935
по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР Приговор: ссылка на спецпоселение на 5 лет
Реабилитация осужденного
?.06.1989
Смерть
Неизвестно

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