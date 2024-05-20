Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1899

Муж: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.

Сын: Бобров Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Боброва Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.

Дочь: Боброва Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.

Сын: Бобров Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.

Сын: Бобров Виктор Дмитриев

Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1914

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