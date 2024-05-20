Боброва (Бороденкова) Ксения Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1899
Рождение ребёнка
13.11.1899 ст.
Сын: Бобров Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Боброва Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.
Дочь: Боброва Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.
Сын: Бобров Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1914 ст.
Отец ребёнка: Бобров Дмитрий (Дометий) Иванов
Смерть
После 1914