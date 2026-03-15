Дулепов (Баранов) Панфил Осипович
мужской, родился 1798
умер 1836, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
ОтецДулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
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Отец: Дулепов (Баранов) Осип Иванович
Мать: не указана
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Дочь: (Дулепова) Настасья Панфиловна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Дочь: (Дулепова) Лукия Панфиловна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Дочь: Завьялова (Дулепова) Гликерия Панфиловна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Дочь: (Дулепова) Фекла Панфиловна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Сын: Дулепов Герасим Панфилович
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Сын: Дулепов Стефан Панфилович
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна
Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна