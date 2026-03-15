Дулепов (Баранов) Панфил Осипович 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Дулепов (Баранов) Панфил Осипович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1798

умер 1836, Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Отец
Дулепов (Баранов) Осип Иванович1750 г.р.
Супруги
Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна1797 г.р.
Дети
Дулепов Абрам Панфилович1818 г.р.
(Дулепова) Лукия Панфиловна10.12.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Дулепов (Баранов) Осип Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1815

Жена: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Дулепов Абрам Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Дулепова) Настасья Панфиловна

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
10.12.1821

Дочь: (Дулепова) Лукия Панфиловна

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Нижнерождественский, Оханский уезд, Пермская губерния

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Завьялова (Дулепова) Гликерия Панфиловна

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дулепов Потап Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дулепов Антон Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Дулепова) Фекла Панфиловна

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
01.03.1829

Сын: Дулепов Герасим Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Нижнерождественский, Оханский уезд, Пермская губерния

Рождение ребёнка
17.12.1833

Сын: Дулепов Стефан Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
17.12.1833

Сын: Дулепов Федор Панфилович

Мать ребёнка: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Смерть
1836
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

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