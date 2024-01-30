Баранов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дулепов Андреян Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1798

Дочь: Параскева Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Баранов Панфил Осипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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