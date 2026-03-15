Дулепов Потап Панфилович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Дулепов Потап Панфилович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1825

умер Неизвестно

Отец
Дулепов (Баранов) Панфил Осипович1798 г.р.
Мать
Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна1797 г.р.
Супруги
Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна1827 г.р.
Дети
(Дулепова) Анна Потаповна05.02.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дулепов (Баранов) Панфил Осипович

Мать: Дулепова (Шустова) Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: (Дулепова) Анна Потаповна

Мать ребёнка: Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна

Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна

Смерть
Неизвестно

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