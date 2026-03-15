Дулепов Потап Панфилович
мужской, родился 1825
умер Неизвестно
ОтецДулепов (Баранов) Панфил Осипович1798 г.р.
МатьДулепова (Шустова) Татьяна Софроновна1797 г.р.
Супруги
Дети
(Дулепова) Анна Потаповна05.02.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: (Дулепова) Анна Потаповна
Мать ребёнка: Дулепова (Бармина) Соломония Артемиевна
Верх-Рождество, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.01.1848
Смерть
Неизвестно