(Китова) Елена Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китов Родион
Рождение ребёнка
29.10.1865 ст.
Дочь: Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Максим Григорьевич
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно