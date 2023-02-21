(Китова) Елена Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Китова) Елена Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китов Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1865 ст.

Дочь: Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Максим Григорьевич

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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