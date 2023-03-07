Степанида Максимовна
Место рождения
Дата рождения29.10.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1865 ст.
Отец: Максим Григорьевич
Мать: Елена Родионовна
Крещение
31.10.1865 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни государственный крестьянин Яков Родионович и той же деревни крестьянская дочь девица Параскева Григорьевна. Запись 229Ж фонд 4 опись 153 дело 287 фото 0312 Никольский собо... Показать все
Смерть
Неизвестно