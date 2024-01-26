Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1905

Дата смерти

04.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1905

Отец: Сапожников Яков Васильевич?

Мать: Сапожникова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Озерин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна

Отец ребёнка: Озерин Трофим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озерин Трофим Яковлевич

Работа или профессия
1949
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Работник РК КПСС | Политика
Смерть
04.12.1987
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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