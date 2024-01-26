Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1905
Дата смерти04.12.1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озерин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Озерин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна
Отец ребёнка: Озерин Трофим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1949
Работник РК КПСС | Политика
Смерть
04.12.1987
Похороны
Неизвестно