Озерин Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти04.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Озерин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озерин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна
Мать ребёнка: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Стрелок
Смерть
04.02.1942
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно