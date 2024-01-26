Озерин Трофим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзерин Трофим Яковлевич

Озерин Трофим Яковлевич

Место рождения

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Озерин Яков

Мать: не указана

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озерин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махонина (Озерина) Зоя Трофимовна

Мать ребёнка: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Военная служба
Неизвестно
Стрелок
Смерть
04.02.1942
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.