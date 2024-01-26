Сапожникова Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкина (Сапожникова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?

Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?

Смерть
Неизвестно

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