Сапожникова Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкина (Сапожникова) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сапожников Яков Васильевич?
Смерть
Неизвестно