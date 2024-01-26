Сапожников Яков Васильевич?
Место рожденияОбласть Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкина (Сапожникова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1905
Дочь: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно