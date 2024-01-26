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Сапожников Яков Васильевич?

Место рождения

Область Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкина (Сапожникова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1905

Дочь: Озерина (Сапожникова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сапожникова Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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