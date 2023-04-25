Егорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Роман Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Степан Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Александр
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Егорова (Егорова) Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр
Смерть
Неизвестно