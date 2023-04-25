Егорова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Роман Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Степан Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Егорова (Егорова) Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр

Смерть
Неизвестно

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