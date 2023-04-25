Егоров Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Александр
Мать: Егорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Александра
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Егорова) Евгения Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Егорова) Вера Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно