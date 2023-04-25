Егоров Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Александр

Мать: Егорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Виктор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Александра

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Егорова) Евгения Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Егорова) Вера Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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