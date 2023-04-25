Егоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Егорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Роман Александрович

Мать ребёнка: Егорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Степан Александрович

Мать ребёнка: Егорова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Наталья

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Егорова (Егорова) Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Егорова Наталья

Смерть
Неизвестно

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