Егоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Егорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Роман Александрович
Мать ребёнка: Егорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Степан Александрович
Мать ребёнка: Егорова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Наталья
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Егорова (Егорова) Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Егорова Наталья
Смерть
Неизвестно