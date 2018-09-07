Давыдов Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1952
Дата смерти07.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952
Отец: Давыдов Геннадий Трофимович
Мать: Давыдова Тамара
Рождение ребёнка
15.08.1972
Дочь: Давыдова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1978
Сын: Давыдов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Тамара Васильевна
Смерть
07.09.2018