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Давыдов Владимир Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1952

Дата смерти

07.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1952

Отец: Давыдов Геннадий Трофимович

Мать: Давыдова Тамара

Рождение ребёнка
15.08.1972

Дочь: Давыдова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
11.11.1978

Сын: Давыдов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Тамара Васильевна

Смерть
07.09.2018
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