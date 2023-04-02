Давыдов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1978

Отец: Давыдов Владимир Геннадьевич

Мать: Давыдова Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова Анна Владимировна

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.09.2011

Дочь: Давыдова Василиса Александровна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Владимировна

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