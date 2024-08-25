Горбачёв Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Горбачёв Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.05.1919
Дочь: Горбачёва Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Горбачёва Варвара Фёдоровна
Смерть
Неизвестно