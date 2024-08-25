Горбачёва Варвара Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Горбачёв Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
29.05.1919
Дочь: Горбачёва Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич
Смерть
Неизвестно