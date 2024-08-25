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Горбачёва Варвара Фёдоровна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Яков Матвеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Горбачёв Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Горбачёв Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Горбачёв Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.05.1919

Дочь: Горбачёва Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Горбачёв Яков Матвеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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