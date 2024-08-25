Горбачёва Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Матвей Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горбачёв Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Матвей Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.08.1884

Дочь: Горбачёва Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Матвей Родионович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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