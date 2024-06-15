Аграфена Алексеева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Самсон Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1770
Сын: Роман Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Кириллов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Кириллов
Смерть
Неизвестно