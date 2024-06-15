Аграфена Алексеева 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена Алексеева

Место рождения

Чухино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Самсон Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Кириллов

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Роман Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Кириллов

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Кириллов

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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