Афанасий Кириллов 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасий Кириллов

Место рождения

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Самсон Афанасьевич

Мать ребёнка: Аграфена Алексеева

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Роман Афанасьевич

Мать ребёнка: Аграфена Алексеева

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Аграфена Алексеева

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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