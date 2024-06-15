Афанасий Кириллов
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Самсон Афанасьевич
Мать ребёнка: Аграфена Алексеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Роман Афанасьевич
Мать ребёнка: Аграфена Алексеева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Аграфена Алексеева
Смерть
Неизвестно